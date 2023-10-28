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5 things to watch: Colorado at No. 23 UCLA

UCLA linebacker Kain Medrano, left, has quietly become the Bruins’ second-leading tackler through seven games this season.
UCLA linebacker Kain Medrano, left, has quietly become the Bruins’ second-leading tackler through seven games this season. (Orlando Ramirez | USA Today Sports)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Game details

Who: Colorado at No. 23 UCLA

When: 4:30 p.m.

Where: Rose Bowl | Pasadena, Calif.

TV: ABC

Last meeting: 45-17 UCLA (Sept. 24, 2022)

All-time series: UCLA leads 13-5

For the last time as Pac-12 Conference foes, Colorado and No. 23-ranked UCLA will square off Saturday in a Homecoming affair featuring all the glitz and glamour of one of college football’s most followed stories to go with the biggest recruiting weekend at the Rose Bowl this season.

Oh, yeah, and a football game will be played.

The Bruins (5-2, 2-2 Pac-12) and their much-improved defense will meet its latest test in the Buffaloes (4-3, 1-3 Pac-12), who feature quarterback Shedeur Sanders and dynamic two-way star Travis Hunter.

Here are five things to watch:

Bringing down Shedeur Sanders

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