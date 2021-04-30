BruinBlitz - Chase Griffin and Dorian Thompson-Robinson Post-Practice Presser

{{ timeAgo('2021-04-30 14:45:07 -0500') }}
football
Edit
Chase Griffin and Dorian Thompson-Robinson Post-Practice Presser
Rick Kimbrel
•
BruinBlitz
Publisher
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkLzNmNWRXaTNwdEN3P3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50JmFtcDth
dXRvcGxheT0xJz48L2lmcmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
UCLA quarterbacks, Chase Griffin and Dorian Thompson-Robinson met with the Bruin beat media after Friday's practice to talk about Bruin spring football. They give their takes on new UCLA Qb coach Ryan Gunderson and a whole lot more. Enjoy!
This video is made available due to the cooperation and help of UCLA athletics...
Certain data provided by STATS, LLC
© 2021 Verizon Media. All rights reserved.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNTkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VjbGEucml2YWxzLmNvbS9u
ZXdzL2NoYXNlLWdyaWZmaW4tYW5kLWRvcmlhbi10aG9tcHNvbi1yb2JpbnNv
bi1wb3N0LXByYWN0aWNlLXByZXNzZXIiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkg
ewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQi
KSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0
IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZl
cmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhl
IGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29t
L2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9y
ZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGlt
ZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9
MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGdWNsYS5yaXZhbHMuY29t
JTJGbmV3cyUyRmNoYXNlLWdyaWZmaW4tYW5kLWRvcmlhbi10aG9tcHNvbi1y
b2JpbnNvbi1wb3N0LXByYWN0aWNlLXByZXNzZXImYzU9MjAyMjczMzE1OSZj
dj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5k
IGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=