 BruinBlitz - Chase Griffin and Dorian Thompson-Robinson Post-Practice Presser
News More News
{{ timeAgo('2021-04-30 14:45:07 -0500') }} football Edit

Chase Griffin and Dorian Thompson-Robinson Post-Practice Presser

Rick Kimbrel • BruinBlitz
Publisher
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkLzNmNWRXaTNwdEN3P3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50JmFtcDth dXRvcGxheT0xJz48L2lmcmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

UCLA quarterbacks, Chase Griffin and Dorian Thompson-Robinson met with the Bruin beat media after Friday's practice to talk about Bruin spring football. They give their takes on new UCLA Qb coach Ryan Gunderson and a whole lot more. Enjoy!


This video is made available due to the cooperation and help of UCLA athletics...

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxNTkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VjbGEucml2YWxzLmNvbS9u ZXdzL2NoYXNlLWdyaWZmaW4tYW5kLWRvcmlhbi10aG9tcHNvbi1yb2JpbnNv bi1wb3N0LXByYWN0aWNlLXByZXNzZXIiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkg ewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQi KSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0 IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZl cmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhl IGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29t L2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9y ZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGlt ZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9 MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGdWNsYS5yaXZhbHMuY29t JTJGbmV3cyUyRmNoYXNlLWdyaWZmaW4tYW5kLWRvcmlhbi10aG9tcHNvbi1y b2JpbnNvbi1wb3N0LXByYWN0aWNlLXByZXNzZXImYzU9MjAyMjczMzE1OSZj dj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5k IGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=