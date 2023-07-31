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Dynamic 2024 DB Jamir Benjamin commits to UCLA

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

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FROM THE FILM ROOM: Bryce Underwood | Jeremiah McClellan | Williams Nwaneri

FACT OR FICTION: Georgia will sign more than five five-stars in 2024 | Texas A&M is a real threat to land five-star WR Micah Hudson | Penn State's class is underrated | FSU had the best recruiting month of any ACC team

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer portal player ranking | Transfer portal team ranking | Transfer Tracker | Message board | Team ranking FAQs

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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Clint Cosgrove sits down with 2024 defensive back Jamir Benjamin to announce and then break down his commitment to UCLA. Benjamin discusses why UCLA is the place for him, coaches and players he connected with, his message to the Bruin fans and more.

Benjamin had previously been committed to Northwestern since June 8.

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