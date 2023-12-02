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Former Michigan State QB commit Henry Hasselbeck sets UCLA official visit

Henry Hasselbeck
Henry Hasselbeck
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Michigan State lost a commitment from quarterback Henry Hasselbeck on Friday night and he already has an official visit set to UCLA. The Westwood (Mass.) Xaverian Brothers standout will make the trip to the West coast next weekend.

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