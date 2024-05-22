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OL Demetri Manning’s UCLA official visit ‘topped’ previous trip to Westwood

Three-star offensive lineman Demetri Manning on his official visit to UCLA this past weekend.
Three-star offensive lineman Demetri Manning on his official visit to UCLA this past weekend. (Courtesy of Demetri Manning)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

When Demetri Manning took his official visit to UCLA this past weekend, along with fellow Washington-based recruits Zaydrius Rainey-Sale and Noah Flores,

The Bellevue, Wash., three-star offensive lineman was hosted by Bruins freshman linebacker Isaiah Patterson, a Yelm, Wash., native and early enrollee.

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