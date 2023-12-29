Mired in a shooting slump through most of the first half, the UCLA men’s basketball team found ways to clean up its misses Thursday and, in the process, snapped a four-game losing streak.
The Bruins scored 25 second-chance points and used a 17-2 run early in the second half en route to a 69-62 win at Oregon State in the Pac-12 opener for both teams in Corvallis, Ore.
The win marked the first for UCLA (6-6, 1-0 Pac-12) over a major conference opponent this season.
Five Bruins scored in double figures led by 13 points apiece from sophomores Adem Bona and Dylan Andrews. Bona, in particular, came alive in the second half and collected eight rebounds to go with three blocks and three steals.
Lazar Stefanovic added 10 points, while Brandon Williams and Will McClendon combined for 21 off the bench.
UCLA shot 53.3% (16 of 30) in the second half and made six of its nine 3-pointers after the break.
Senior guard Dexter Akanno scored 22 points to pace the Beavers (8-4, 0-1 Pac-12), who were outscored by 14 in second-chance points.
The Bruins will now head to Eugene to face Oregon in a Saturday afternoon contest to close out 2023. Tip-off is scheduled for 1 p.m.
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Media session
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Turning point of the game
The Bruins struggled in the halfcourt throughout the opening half, but seven quick points off the bench from Williams helped UCLA pull within 28-24 at the break. Williams’ efforts earned him a start in the second half.
The Beavers were held scoreless over the final 3 minutes, 38 seconds and turned the ball over nine times in the half.
After connecting on just 31.3% of its first-half shots, UCLA made 10 of its first 18 attempts once play resumed.
The Bruins came out of the break crashing the offensive glass, with a pair leading to 3-pointers. Moments later, Bona then split two defenders and powered in a layup to briefly tie the game 32-32 with 16:24 left to play.
Bona, who rushed a number of first-half looks, continued to show more patience with a pump fake before scoring through contact to again tie the game. He missed the ensuing free throw, but the Bruins’ third offensive rebound inside the first five minutes led to a McClendon basket and a 37-35 lead at the 15:01 mark.
Berke Buyuktuncel and Andrews then knocked down a pair of 3-pointers to push the advantage to 50-40 past the midway point of the half.
UCLA never looked back as Bona’s defensive presence thwarted any chances of a late Oregon State rally.
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UCLA standout on offense: Forward Brandon Williams
Bothered by a stomach bug as late as shootaround, Williams helped create an offensive rhythm when UCLA had none.
He finished 5 of 6 from the field, including making his lone 3-point attempt, to go with an assist over 19 minutes.
Everything opened up for the rest of his teammates in the second half.
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UCLA standout on defense: Forward/center Adem Bona
It’s been a while since Bona occupied this space.
After recording one or fewer blocked shots in four of the team’s previous five games, Bona looked like last season’s all-conference defensive team standout.
All three of his blocks came in the second half.
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UCLA play of the game
This block, in particular, looked like the Bona of last season:
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Why UCLA won
UCLA got back to making a mark in the hustle stats head coach Mick Cronin is more worried about than any shooting percentages.
While Bona returned to his old form and asserted himself better in the second half, it was the continued growth of Williams who helped the Bruins break out of their recent funk.
The activity on the glass led to a 13-8 edge in offensive rebounds, in addition to 10 of the team’s 14 assists coming in the second half.