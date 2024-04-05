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String of visits planned for high three-star OL Demetri Manning
Adam Gorney
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Rivals.com
National Recruiting Director
MONTEREY PARK, Calif. - Demetri Manning is still sorting through his recruitment with a long list of schools still being considered but a recent trip to UCLA definitely made a big impression and no...
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