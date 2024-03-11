PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
UCLA hosts 2025 legacy recruit
Tracy McDannald
•
BruinBlitz
Staff Writer
Former UCLA All-American defensive end Dave Ball made a visit Monday to Westwood to visit former teammate and first-year Bruins head coach DeShaun Foster.
But he was there with his son, 2025 receiver/defensive back Mason Ball. The Bruins are looking at him as a cornerback.
“It was amazing,” Mason Ball told Bruin Blitz. “All the coaches were very welcoming and I got a great tour.”
Mason Ball added that he and his father stay in close contact with the UCLA coaches.
At Brentwood High School in Tennessee, the 5-foot-10, 170-pounder made 72 tackles to go with six pass break-ups, three interceptions and two forced fumbles on defense this past season.
Dave Ball played for the Bruins from 2000 to 2003, setting the single-season (16.5 in 2003) and career sacks (30.5). He was a fifth-round draft pick of the San Diego Chargers in 2004.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGhhZCBhIGdyZWF0IHRpbWUgdmlzaXRpbmcgVUNMQS4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EZVNoYXVuRm9zdGVyMjY/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERlU2hhdW5Gb3N0ZXIyNjwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Lb2RpV2hpdGZpZWxkP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBLb2RpV2hpdGZpZWxkPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vYTc4WVNhSnhjWSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2E3OFlTYUp4Y1k8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFzb24gQmFsbCAoQGlhbW1hc29uYmFsbCkgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9pYW1tYXNvbmJhbGwvc3RhdHVz
LzE3NjczMDAxODc0NTI3NDQxNDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFy
Y2ggMTEsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNTkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VjbGEucml2YWxzLmNvbS9u
ZXdzL3VjbGEtaG9zdHMtMjAyNS1sZWdhY3ktcmVjcnVpdCIKICB9KTsKICAo
ZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1l
bnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdO
YW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2Fk
aW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdh
eXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczov
L3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUu
aW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3Nj
cmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJj
aC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ1Y2xh
LnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGdWNsYS1ob3N0cy0yMDI1LWxlZ2FjeS1y
ZWNydWl0JmM1PTIwMjI3MzMxNTkmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAv
Pgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK