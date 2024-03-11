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UCLA hosts 2025 legacy recruit

UCLA head coach DeShaun Foster, left, with Brentwood (Tenn.) 2025 cornerback Mason Ball during a visit Monday in Westwood.
UCLA head coach DeShaun Foster, left, with Brentwood (Tenn.) 2025 cornerback Mason Ball during a visit Monday in Westwood. (Courtesy of Mason Ball)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Former UCLA All-American defensive end Dave Ball made a visit Monday to Westwood to visit former teammate and first-year Bruins head coach DeShaun Foster.

But he was there with his son, 2025 receiver/defensive back Mason Ball. The Bruins are looking at him as a cornerback.

“It was amazing,” Mason Ball told Bruin Blitz. “All the coaches were very welcoming and I got a great tour.”

Mason Ball added that he and his father stay in close contact with the UCLA coaches.

At Brentwood High School in Tennessee, the 5-foot-10, 170-pounder made 72 tackles to go with six pass break-ups, three interceptions and two forced fumbles on defense this past season.

Dave Ball played for the Bruins from 2000 to 2003, setting the single-season (16.5 in 2003) and career sacks (30.5). He was a fifth-round draft pick of the San Diego Chargers in 2004.

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