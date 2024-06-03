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UCLA lands commitment from 2025 TE Dylan Sims

Tight end Dylan Sims alongside UCLA position coach Jerry Neuheisel during an official visit that wrapped up this past weekend.
Tight end Dylan Sims alongside UCLA position coach Jerry Neuheisel during an official visit that wrapped up this past weekend. (Courtesy of Dylan Sims)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

During his weekend official visit, 2025 three-star tight end Dylan Sims quickly knew that UCLA had everything he wanted in a school.

All that was left to do was formally tell the Bruins’ coaching staff.

“I decided to commit to UCLA to continue my career at the place I love,” Sims told Bruin Blitz about the decision that was made before leaving and formally announced Monday on social media.

The Queen Creek, Ariz., product picked the Bruins over offers from the likes of Minnesota, Iowa State and Kansas.

Sims is the eighth commit in the Bruins’ class, joining quarterback Madden Iamaleava, inside linebacker Weston Port, linebacker/defensive end Scott Taylor, cornerbacks Kuron Jabari Jr. and Chase Coleman, running back Karson Cox and fellow tight end Noah Flores.

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