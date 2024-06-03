PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
UCLA lands commitment from 2025 TE Dylan Sims
Tracy McDannald
•
BruinBlitz
Staff Writer
During his weekend official visit, 2025 three-star tight end Dylan Sims quickly knew that UCLA had everything he wanted in a school.
All that was left to do was formally tell the Bruins’ coaching staff.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SZWFkeSB0byB3b3JrISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1VDTEFGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVUNMQUZv
b3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dyYXBo
aWNzYnl3cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JhcGhpY3NieXdzPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vT2VFSUZoNkFnMyI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL09lRUlGaDZBZzM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRHlsYW4gU2ltcyAo
QER5bGFuc2ltc185KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0R5
bGFuc2ltc185L3N0YXR1cy8xNzk3NjIzMTEwMzQ0Mjk0NzI4P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
“I decided to commit to UCLA to continue my career at the place I love,” Sims told Bruin Blitz about the decision that was made before leaving and formally announced Monday on social media.
The Queen Creek, Ariz., product picked the Bruins over offers from the likes of Minnesota, Iowa State and Kansas.
Sims is the eighth commit in the Bruins’ class, joining quarterback Madden Iamaleava, inside linebacker Weston Port, linebacker/defensive end Scott Taylor, cornerbacks Kuron Jabari Jr. and Chase Coleman, running back Karson Cox and fellow tight end Noah Flores.
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNTkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VjbGEucml2YWxzLmNvbS9u
ZXdzL3VjbGEtbGFuZHMtY29tbWl0bWVudC1mcm9tLTIwMjUtdGUtZHlsYW4t
c2ltcyIsCiAgICBjc19mcGlkOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBpdDogJypu
dWxsJywKICAgIGNzX2ZwZG06ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGR0OiAnKm51
bGwnCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVu
dC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRF
bGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVl
OwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3Mu
anMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5z
cmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBl
bC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9z
Y3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2Nv
cmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBz
JTNBJTJGJTJGdWNsYS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRnVjbGEtbGFuZHMt
Y29tbWl0bWVudC1mcm9tLTIwMjUtdGUtZHlsYW4tc2ltcyZjNT0yMDIyNzMz
MTU5JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEt
LSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==