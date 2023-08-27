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UCLA QB battle shrinks as season-opener prep begins

Preparations for the season opener were underway Sunday as scout team jerseys provided some clarity on which players are expected to be available for UCLA in the Sept. 2 contest against Coastal Carolina. (Tracy McDannald | BruinBlitz.com)
Preparations for the season opener were underway Sunday as scout team jerseys provided some clarity on which players are expected to be available for UCLA in the Sept. 2 contest against Coastal Carolina. (Tracy McDannald | BruinBlitz.com)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

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And then there were three.

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