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Update on 2025 QB George MacIntyre

Dave Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney discusses where things stand for top 2025 quarterback George MacIntyre, including interest in Alabama, LSU, Tennessee and UCLA.

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