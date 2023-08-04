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WATCH: Chip Kelly addresses media before UCLA’s third practice of fall camp

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Before UCLA hit the practice field Friday, head coach Chip Kelly met with the media to discuss a wide range of topics from Dorian Thompson-Robinson’s NFL preseason debut to conference realignment to how the staff identifies defensive backs, and much more.

It was Kelly’s first media session since camp opened earlier this week.

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