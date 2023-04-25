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{{ timeAgo('2023-04-25 12:57:28 -0500') }} football Edit

WATCH: Chip Kelly interview from UCLA's Tuesday morning practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Chip Kelly held his regular media session before UCLA's Tuesday morning football practice.

Watch the full interview here:

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