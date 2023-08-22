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WATCH: Chip Kelly looks ahead to the final week of fall camp

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

With four practice left in fall camp, UCLA head coach Chip Kelly fielded questions before Tuesday’s practice about his first impressions of Coastal Carolina ahead of the Sept. 2 season opener, plus the various ways he helps teach newcomers coming into the program, and more.

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