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WATCH: Chip Kelly looks ahead to Washington State

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

With the open week in the rearview, UCLA head coach Chip Kelly turned his attention to Washington State and quarterback Cam Ward, who has been among the nation’s top players to start the season.

Plus, Kelly discussed the progress of Bruins cornerback Jaylin Davies, collectives in college football, and more, before Monday’s practice.

Video courtesy of UCLA Athletics:

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