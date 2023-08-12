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WATCH: Chip Kelly meets with media before practice No. 9 of UCLA fall camp

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

After a day off, the UCLA football team returned to the practice field Saturday for its ninth practice of camp.

Prior to practice, sixth-year head coach Chip Kelly met with reporters to discuss the depth of his team and the position battles, the presence of former Stanford head coach David Shaw, the father of Bruins freshman walk-on receiver Carter Shaw, and more.

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