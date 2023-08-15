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WATCH: Chip Kelly meets with the media before UCLA’s 12th practice of camp

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA head coach Chip Kelly met with reporters before Tuesday’s practice, the 12th of fall camp.

Kelly discussed the Bruins’ defensive line, cornerback Devin Kirkwood’s progress since missing the tail end of last season with an injury, when preparation for the season opener against Coastal Carolina will begin, and more.

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