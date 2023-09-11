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WATCH: Chip Kelly reviews UCLA’s win at San Diego State before practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Before Monday’s practice, UCLA head coach Chip Kelly gave his thoughts on the film from last Saturday’s win at San Diego State, the status of a few unavailable players, and more.

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