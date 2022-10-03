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WATCH: Chip Kelly reviews UCLA's win over Washington before practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA remains undefeated after taking down Washington over the weekend in an important win for the Bruins that pushed them into the AP Top 25 on Sunday. Monday, before the first practice of the week for UCLA, head coach Chip Kelly took time to speak with reporters about what went right in the game against the Huskies plus much more.

Watch the full interview from before Monday's practice below:

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