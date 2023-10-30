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WATCH: Chip Kelly reviews win over Colorado, looks ahead to Arizona

Chip Kelly
Chip Kelly (AP Photo/Mark J. Terrill)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA head coach Chip Kelly met with the media prior to Monday’s practice to review the now-No. 20-ranked Bruins’ 28-16 win over Colorado this past weekend.

Next on deck is a trip to Tucson to face an Arizona team coming off consecutive top-25 victories, including a 27-24 home win against then-No. 11 Oregon State.

Watch the full media session below:

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