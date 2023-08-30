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WATCH: Chip Kelly's final pre-practice media session before season opener

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Less than 24 hours after the depth chart was released, UCLA head coach Chip Kelly expanded on some of the decisions prior to Wednesday's practice at Spaulding Field.

It was the final media session of the week ahead of Saturday's season opener against Coastal Carolina at the Rose Bowl in Pasadena.

Unlike previous practices, there was no media observation period and no players were scheduled to speak after practice.

Watch Kelly's full media session:

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