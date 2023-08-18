News More News
ago football Edit

WATCH: Chip Kelly speaks before practice No. 14 of camp

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Prior to Friday’s practice, UCLA head coach Chip Kelly met with the media to discuss the team’s weekend practice plans with an incoming hurricane in the forecast, the progress of linebacker Ty Lee, and update in the kick and punt return situations, and more.

See the full media session below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}