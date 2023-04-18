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WATCH: Coach Chip Kelly previews Week 3 of UCLA spring practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA opened the third week of spring practice Tuesday, and head coach Chip Kelly met with reporters for close to 15 minutes ahead of Day 7 to provide his thoughts on the Bruins as the team prepares to hit the halfway point.

Watch the full Tuesday media session below:

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