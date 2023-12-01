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WATCH: Darren Savino, UCLA players talk after win over UC Riverside

UCLA guards Will McClendon and Dylan Andrews talk after the Bruins' close victory over UC Riverside.
UCLA guards Will McClendon and Dylan Andrews talk after the Bruins' close victory over UC Riverside.
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Bruins associate head coach Darren Savino, who served as the acting head coach Thursday with Mick Cronin out with an illness, discussed UCLA’s narrow 66-65 win over UC Riverside. In addition to Savino, Bruins guards Will McClendon and Dylan Andrews met with reporters after the game to discuss their role in the one-point win at Pauley Pavilion.

Watch both postgame press conferences below:

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