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WATCH: Defensive backs Kenny Churchwell III, Alex Johnson discuss secondary

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

After UCLA’s second practice of fall camp wrapped up Thursday, defensive backs Kenny Churchwell III and Alex Johnson met with reporters to discuss the defense under first-year coordinator D’Anton Lynn, his insight as a former safeties coach, the addition of Bowling Green transfer Jordan Anderson, and more.

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