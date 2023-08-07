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WATCH: Defensive backs William Nimmo Jr., Jaylin Davies after practice 8/7

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA defensive backs William Nimmo Jr. and Jaylin Davies met with the media after Monday’s practice, the fifth of fall camp, to discuss how changes to the coaching staff in the secondary have helped them individually, the addition of defensive coordinator D’Anton Lynn and his background as a safeties coach, and more.

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