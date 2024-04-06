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WATCH: DeShaun Foster speaks before close to first week of UCLA practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA first-year head coach DeShaun Foster addressed the media Saturday before the close to the first full week of spring practice for underway at Spaulding Field.

Watch the full media session below:

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