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WATCH: DeShaun Foster speaks before close to first week of UCLA practice
Tracy McDannald
•
BruinBlitz
Staff Writer
UCLA first-year head coach DeShaun Foster addressed the media Saturday before the close to the first full week of spring practice for underway at Spaulding Field.
Watch the full media session below:
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