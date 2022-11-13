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WATCH: Dorian Thompson-Robinson talks after UCLA's loss to Arizona

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA had to work out of a 14-point hole early in Saturday's game against Arizona but still found a way to gain a lead. Despite that, the offense had issues putting the ball in the end zone all the way until the end. Bruins quarterback Dorian Thompson-Robinson met with reporters after the loss to provide his thoughts on what went wrong for UCLA at the Rose Bowl on Saturday night.

Watch the full post-game press conference below:

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