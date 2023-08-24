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WATCH: Edge rushers Gabriel and Grayson Murphy after UCLA's 19th practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

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UCLA completed its penultimate practice of fall camp Thursday and twin edge rushers Gabriel and Grayson Murphy met with the media afterward to discuss their comfort in the program going into their second year since transferring from North Texas, the motivation derived from playing alongside Laiatu Latu and more.

Watch the full interview here:

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