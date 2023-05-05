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WATCH: Head coach Chip Kelly talks before UCLA's final spring practice

Bruin Blitz
Staff

UCLA wrapped up spring practice on Friday, and before Day 15 got underway at Spaulding Field head coach Chip Kelly met with reporters to discuss his overall thoughts on the spring, where things stand with the quarterback competition heading into the rest of the offseason, and much more.

Watch the full pre-practice media session below:

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