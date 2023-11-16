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WATCH: Jan Vide, Adem Bona meet with media after win over Long Island

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

After Wednesday’s win, UCLA players Jan Vide and Adem Bona met with the media to discuss the team’s performance in a 78-58 win over Long Island.

Watch the full media session below:

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