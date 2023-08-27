News More News
ago football Edit

WATCH: LB Darius Muasau, WR Kam Brown speak after first game-week practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

**Not subscribed? Get 60 PERCENT OFF the first year of a new annual subscription by using promo code KICKOFF2023 and this link. Offer valid for a limited time.**

After Sunday’s practice, the first of game week ahead of its season opener against Coastal Carolina, UCLA linebacker Darius Muasau and receiver Kam Brown discussed what they’ve seen out of their Week 1 opponent on film, areas of focus for the defense during scout team periods, the Bruins’ quarterback battle, and more.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}