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WATCH: Mick Cronin previews Rocky Mountain road trip

Bruin Blitz
Staff

UCLA head coach Mick Cronin met with the media Tuesday to discuss what makes the fourth-ranked Bruins special, his upperclassmen’s desires of winning the Pac-12 Conference, and more, before the team faces Utah and Colorado in the final regular-season road trip Thursday and Saturday, respectively.

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