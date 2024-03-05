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WATCH: Mick Cronin reflects on young Bruins’ progress throughout the season

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA head coach Mick Cronin touched on a number of topics prior to Tuesday’s practice as the Bruins prepare for the final week of the regular season.

Among them, Cronin reflected on coaching a young team and his own expectations he’s had to manage while being mindful of the roster’s capabilities.

Watch the full 20-minute media session below:

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