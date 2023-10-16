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WATCH: RB Carson Steele, WR Kam Brown talk after practice (10.16.23)

BruinBlitz.com
Staff

UCLA running back Carson Steele and receiver Kam Brown met with reporters after Monday’s practice to look back on the loss at Oregon State and look ahead to Stanford.

Video courtesy of UCLA Athletics:

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