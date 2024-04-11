PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
WATCH: UCLA CB Kanye Clark talks scholarship, Ikaika Malloe talks defense
Tracy McDannald
•
BruinBlitz
Staff Writer
Kanye Clark is now a scholarship player at UCLA. Thursday after practice, the freshman from Sacramento spoke with reporters about his journey and what it means to receive a reward for his contributions after last season.
Thursday was also an opportunity to hear from defensive coordinator Ikaika Malloe as he continues to build up his group with the Bruins this spring.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNTkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VjbGEucml2YWxzLmNvbS9u
ZXdzL3dhdGNoLXVjbGEtY2Ita2FueWUtY2xhcmstcmVmbGVjdHMtb24tcmVj
ZWl2aW5nLWEtc2Nob2xhcnNoaXAiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewog
ICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwg
ZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0Iilb
MF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdy
ZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxh
c3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4
L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShz
LCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZj
Mj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGdWNsYS5yaXZhbHMuY29tJTJG
bmV3cyUyRndhdGNoLXVjbGEtY2Ita2FueWUtY2xhcmstcmVmbGVjdHMtb24t
cmVjZWl2aW5nLWEtc2Nob2xhcnNoaXAmYzU9MjAyMjczMzE1OSZjdj0yLjAm
Y2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNj
b3JlIFRhZyAtLT4KCgo=