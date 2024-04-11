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WATCH: UCLA CB Kanye Clark talks scholarship, Ikaika Malloe talks defense

Bruins cornerback Kanye Clark.
Bruins cornerback Kanye Clark.
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Kanye Clark is now a scholarship player at UCLA. Thursday after practice, the freshman from Sacramento spoke with reporters about his journey and what it means to receive a reward for his contributions after last season.

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Thursday was also an opportunity to hear from defensive coordinator Ikaika Malloe as he continues to build up his group with the Bruins this spring.

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