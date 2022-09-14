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WATCH: UCLA coach Chip Kelly breaks down South Alabama

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA is midway through the work week as it prepares for its final nonconference opponent, South Alabama. Wednesday before practice, head coach Chip Kelly took time to meet with reporters to discuss the Jaguars and what his team is preparing to see this week. Plus, he addressed the "Transfer U" post made to Twitter this week and provided the latest injury updates for the Bruins as well.

Watch the full interview below:

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