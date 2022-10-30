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WATCH: UCLA coach Chip Kelly discusses win over Stanford

Chip Kelly has his Bruins off to a 7-1 start.
Chip Kelly has his Bruins off to a 7-1 start. (Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Images)
Tracy McDannald
Staff writer

Watch the full postgame press conference with UCLA coach Chip Kelly after the Bruins' 38-13 win Saturday night over Stanford.

UCLA improved to 7-1 overall and 4-1 in the Pac-12 with the victory while bouncing back from its loss to Oregon.

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