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{{ timeAgo('2022-11-22 13:05:45 -0600') }} football Edit

WATCH: UCLA coach Chip Kelly talks before Tuesday's practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA has a short week as it prepares to close the regular season on the road against Cal. Tuesday, before practice, head coach Chip Kelly met with reporters to discuss what he's seen from the Bruins in so far this week in what will be his final media availability ahead of this week's trip to Berkeley.

Watch the full media session below:

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