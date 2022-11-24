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{{ timeAgo('2022-11-24 02:15:44 -0600') }} basketball Edit

WATCH: UCLA coach Mick Cronin talks after Pepperdine win

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA coach Mick Cronin was critical of his team after its two losses last week in Las Vegas. The Bruins put their head coach in a better mood Wednesday night with the play in a victory over Pepperdine.

Cronin spoke with reporters about his team's bounce-back win after the game. Watch the full postgame press conference below:

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