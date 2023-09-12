News More News
ago football Edit

WATCH: UCLA defensive backs Kamari Ramsey, D.J. Justice assess defense

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

After Tuesday’s practice, UCLA safeties Kamari Ramsey and D.J. Justice highlighted strengths and areas to improve in the secondary during the Bruins’ 2-0 start.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}