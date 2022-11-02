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WATCH: UCLA defensive lineman Gary Smith III talks ASU after practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA continues to move through the week of work ahead of Saturday's game against Arizona State. After Wednesday's practice, defensive lineman Gary Smith III took time to speak with reporters about the upcoming matchup, what he's expecting to see from the Sun Devils and more.

Watch the full post-practice media session below:

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