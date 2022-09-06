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WATCH: UCLA DL Gary Smith III talks after Tuesday's practice

Tracy McDannald
Bruin Blitz staff writer

Duke transfer defensive lineman Gary Smith III made his debut for UCLA in Saturday's opener against Bowling Green. He had three tackles, including a tackle for loss, plus a pass breakup in the victory. Tuesday, he met with reporters after the Bruins' latest practice to discuss his debut with the team plus his path to getting on the field this fall.

Watch the full interview below:

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