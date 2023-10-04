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WATCH: UCLA edge rusher Carl Jones Jr. looks ahead to Washington State

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Disrupting the high-powered Washington State offense will be the challenge Saturday for UCLA’s defense.

Bruins edge rusher Carl Jones Jr. met with the media Wednesday after practice to discuss the challenge, plus the impact of first-year defensive coordinator D’Anton Lynn and more.

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