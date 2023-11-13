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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly addresses job status

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Prior to Monday’s practice, UCLA head coach Chip Kelly addressed questions about his job status two days removed from a 17-7 loss at Arizona State that dropped his record to 33-33 since taking over in Westwood.

Watch the full media session below:

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