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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly before practice (10.18.23)

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Before Wednesday’s practice, UCLA head coach Chip Kelly met with the media to discuss the increased role of receiver/running back Keegan Jones, the reduction in snap count beyond the five starting offensive linemen, comparisons of Dante Moore to Dorian Thompson-Robinson’s first-year struggles at quarterback, and more.

Watch the full media session below:

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