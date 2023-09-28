News More News
ago football Edit

WATCH: UCLA head coach Chip Kelly before practice on open week

Bruin Blitz
Staff

Prior to Thursday’s practice, the lone media availability of UCLA’s open week, Bruins head coach Chip Kelly met with reporters to discuss the fallout from last weekend’s loss at Utah including the play of the offensive line and miscommunication issues, the play-calling, Colson Yankoff on kick returns, and more.

Video courtesy of UCLA Athletics:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}