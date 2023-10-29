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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly breaks down win over Colorado

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA head coach Chip Kelly met with the media after Saturday’s 28-16 win over Colorado to discuss his defense’s dominant performance, the offense’s second-half rebound from a slow start and even got emotional while discussing former UCLA legendary coach Terry Donahue.

Watch the full media session below:

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