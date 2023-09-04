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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly discusses game film takeaways, QB battle

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA head coach Chip Kelly met with reporters before Monday’s practice to discuss his takeaways from Saturday’s season opener after watching the game film, the latest on the quarterback situation, the aggressiveness of the defense, and more

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