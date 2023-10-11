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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly looks ahead to No. 15 Oregon State

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Before Wednesday’s practice, UCLA head coach Chip Kelly gave his final assessment before Saturday’s contest on the road at No. 15 Oregon State.

Kelly compared Beavers quarterback DJ Uiagalelei’s size to Cam Newton, previewed the matchup between the Bruins’ offensive line and an “exotic” Oregon State pass rush, and more.

Watch the full media session below:

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